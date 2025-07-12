السبت 2025-07-12 07:43 م
 

شاهد ممثلة شهيرة مصرية تُطلّ على كرسي متحرّك وتكشف تفاصيل صادمة

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تعبيرية
 
السبت، 12-07-2025 06:03 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الممثلة المصريّة غادة عبد الرازق، عن تعرّضها لكسر في رجلها.

ونشرت الممثلة المصريّة فيديو، وهي على كرسيّ متحرّك، أمام حوض السباحة.

وقالت عبد الرازق: "يوميات غادة عبد الرازق في الساحل أول اسبوع. ربنا يستر على بقيت الشهر، أحبكم جميعاً".

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