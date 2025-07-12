شاهد ممثلة شهيرة مصرية تُطلّ على كرسي متحرّك وتكشف تفاصيل صادمة

ونشرت الممثلة المصريّة فيديو، وهي على كرسيّ متحرّك، أمام حوض السباحة.
وقالت عبد الرازق: "يوميات غادة عبد الرازق في الساحل أول اسبوع. ربنا يستر على بقيت الشهر، أحبكم جميعاً".
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