شاهد ممثلة شهيرة مصرية تُطلّ على كرسي متحرّك وتكشف تفاصيل صادمة

الوكيل الإخباري- أعلنت الممثلة المصريّة غادة عبد الرازق، عن تعرّضها لكسر في رجلها.



ونشرت الممثلة المصريّة فيديو، وهي على كرسيّ متحرّك، أمام حوض السباحة.



وقالت عبد الرازق: "يوميات غادة عبد الرازق في الساحل أول اسبوع. ربنا يستر على بقيت الشهر، أحبكم جميعاً".

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View this post on Instagram A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek)