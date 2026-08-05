شاهد من الفن إلى الأزياء.. نجوم مصريون يطلقون مشاريعهم في عالم الموضة

ومن بين هؤلاء النجوم أحمد حلمي وأحمد فهمي وآسر ياسين وتامر حسني، الذين قدموا مشاريع تحمل طابعهم الخاص، تجمع بين الأناقة والهوية الشخصية.
أطلق أحمد حلمي علامته الخاصة للنظارات الشمسية Ahmed Helmy، فيما طرح أحمد فهمي علامته EXI التي تضم تصاميم متنوعة للرجال والنساء.
كما دخل آسر ياسين عالم الأزياء الرجالية من خلال علامة ASH التي تقدم قطعاً عصرية، بينما كان تامر حسني من أوائل النجوم الذين خاضوا التجربة عبر علامته Seven التي تشمل أزياء للرجال والنساء والأطفال.
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