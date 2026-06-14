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شاهد - موقف طريف لوائل كفوري على المسرح يثير تفاعل الجمهور

تاغسق
وائل كفوري
 
الأحد، 14-06-2026 02:09 م

الوكيل الإخباري-   أحيا الفنان وائل كفوري حفلاً في أبوظبي وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي شاركه الغناء في عدد من أغانيه.

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وخلال الحفل، مازح كفوري الحضور قائلاً: "بتسمحولي اشلح الجاكيت؟"، ليرد الجمهور بحماسة، في أجواء طغى عليها التفاعل والمرح.


كما شهدت الأمسية موقفاً طريفاً بعدما كاد المايكروفون أن يسقط من يده على المسرح، ليعلّق ضاحكاً: "عين عين"، ما أثار تصفيق الحاضرين.


وقدم كفوري مجموعة من أشهر أغانيه، بينها أغنيته الجديدة "شو مشتقلي"، فيما تصدر الحفل مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو منه على نطاق واسع.

 

 

 

 

 
 


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