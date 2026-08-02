شاهد.. وائل كفوري يشعل "فوروم دو بيروت" بحضور 6 آلاف شخص

وخلال الحفل، هنأ كفوري السفير الأميركي ميشال عيسى، كما وجّه تحية إلى الجيش اللبناني بأدائه أغنية "أنا رايح بكرا عالجيش" بمناسبة عيد الجيش.
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