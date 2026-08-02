شاهد.. وائل كفوري يشعل "فوروم دو بيروت" بحضور 6 آلاف شخص

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري أولى حفلاته في "فوروم دو بيروت" بحضور نحو 6 آلاف شخص قدموا من مختلف المناطق اللبنانية وعدد من الدول العربية.



وخلال الحفل، هنأ كفوري السفير الأميركي ميشال عيسى، كما وجّه تحية إلى الجيش اللبناني بأدائه أغنية "أنا رايح بكرا عالجيش" بمناسبة عيد الجيش.

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