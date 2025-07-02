الأربعاء 2025-07-02 02:15 م
 

شاهد والد شجون الهاجري يدخل في غيبوبة.. وموجة تضامن من نجوم الفن

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شجون الهاجري
 
الأربعاء، 02-07-2025 12:31 م

الوكيل الإخباري-   دخل مطر الهاجري، والد الفنانة الكويتية شجون الهاجري، في غيبوبة خلال الساعات الماضية، وسط حالة صحية حرجة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما من قبل نجوم الفن الكويتي والخليجي، الذين أعربوا عن تضامنهم الكامل مع شجون في محنتها.

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وكانت شجون قد كشفت في وقت سابق عن تدهور صحة والدها عبر سلسلة منشورات مؤثرة نشرتها من داخل المستشفى، ظهرت فيها وهي تمسك بيده وتقبّل جبينه، داعية له بالشفاء، في مشهد لامس قلوب متابعيها.


دعاء موحد من نجوم الخليج
في لفتة إنسانية لاقت تفاعلًا كبيرًا، حرص عدد من الفنانين على توحيد الدعاء لوالد شجون عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام. وتداول النجوم دعاءً موحدًا جاء فيه:
"اللهم رب الناس أذهب البأس، واشفِ مطر الهاجري، شفاءً لا يغادر سقماً، وعافِهِ وألبسه لباس الصحة والعافية، وقرّ أعين أهله بسلامته، عاجلاً غير آجل."


وكان من أبرز المتضامنين: عبدالله بوشهري، محمود بوشهري، فاطمة الصفي، ريم أرحمه، ليلى عبد الله، علي كاكولي، والمخرج عبدالرحمن علي السلمان، الذين أعادوا نشر الدعاء عبر حساباتهم الشخصية دعمًا لشجون.


أزمة صحية في ظل أزمة قانونية
تأتي هذه الأزمة الصحية بينما لا تزال شجون تحت الإشراف الطبي، عقب توقيفها مؤخرًا من قبل وزارة الداخلية الكويتية بتهمة حيازة مواد مخدرة، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، وطرحت تساؤلات حول مستقبلها الفني.


ورغم الأزمة القانونية، حافظت شجون على تماسُكها في مواجهة مرض والدها، مستمرة في الدعاء له، وكان من أبرز ما نشرته:
"اللهم يا شافي يا معافي، اشفِ من شكى ألمًا وخفف عن من بكى وجعًا... أنزل شفاءك وعافيتك على والدي."


تفاعل واسع من الجمهور
تتلقى شجون رسائل دعم مكثفة من جمهورها في الكويت وخارجها، وسط دعوات متواصلة بالشفاء العاجل لوالدها، وتمنيات بأن تتجاوز هذه المحنة الإنسانية والقانونية في أقرب وقت.

 

 

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