شرط كبير جدا.. هذا الأجر يريده محمد رمضان لمسلسله الجديد

وأشار المصدر إلى أن الجهة المنتجة لم تحسم قرارها النهائي بعد بشأن هذا الشرط المالي.
وكان رمضان قد أعلن خلال الأسابيع الماضية نيته العودة إلى المنافسة الدرامية الرمضانية بعد توقف دام أكثر من عام. ويُذكر أن آخر ظهور درامي له في رمضان كان بمسلسل "جعفر العمدة" عام 2023، من تأليف وإخراج محمد سامي.
أما سينمائيًا، فيترقب الجمهور عرض فيلمه الجديد "أسد"، من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وتدور أحداثه في قالب درامي تاريخي. وكان آخر أفلامه "ع الزيرو" من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.
