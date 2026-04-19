الأحد 2026-04-19 12:51 م

شرط كبير جدا.. هذا الأجر يريده محمد رمضان لمسلسله الجديد

محمد رمضان
الأحد، 19-04-2026 10:14 ص
الوكيل الإخباري-   كشف موقع "القاهرة 24" أن الفنان محمد رمضان اشترط الحصول على مبلغ 4 ملايين دولار للموافقة على تقديم مسلسل جديد خلال السباق الرمضاني المقبل لعام 2027، وذلك بعد غيابه عن الشاشة في الموسمين الأخيرين.اضافة اعلان


وأشار المصدر إلى أن الجهة المنتجة لم تحسم قرارها النهائي بعد بشأن هذا الشرط المالي.

وكان رمضان قد أعلن خلال الأسابيع الماضية نيته العودة إلى المنافسة الدرامية الرمضانية بعد توقف دام أكثر من عام. ويُذكر أن آخر ظهور درامي له في رمضان كان بمسلسل "جعفر العمدة" عام 2023، من تأليف وإخراج محمد سامي.

أما سينمائيًا، فيترقب الجمهور عرض فيلمه الجديد "أسد"، من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وتدور أحداثه في قالب درامي تاريخي. وكان آخر أفلامه "ع الزيرو" من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.
 
 


صلاح الدين ديرانية في ذمة الله

نعـي فـاضل صلاح الدين ديرانية في ذمة الله

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر اتفاقية "أبو خشيبة"

الأردن وسوريا تطلقان مشروعًا استراتيجيًا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك

طب وصحة ما سبب الجوع المستمر؟

فيديو الوكيل مواطن : غاز التكييف ارتفع 50% ولسا الصيف ما وصل !

أخبار محلية أشغال اربد تبدأ بتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول

تفاصيل جديدة حول العثور على جثة المرحوم الشاب الخوالدة بعد أيام من فقدانه

منوعات لماذا لا تلتصق الأفاعي بالأرض؟ سر الحراشف البطنية التي أذهلت العلماء



 
 






