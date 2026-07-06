شريف منير: أرفض استغلال صوتي وصورتي بالذكاء الاصطناعي بعد وفاتي

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الوكيل الإخباري- أكد الفنان المصري شريف منير أن تاريخه الفني يأتي أولاً، مشيراً إلى التزامه بخطوط حمراء أخلاقية وفنية ورفضه تجسيد بعض الأدوار التي يعتبرها غير مناسبة. اضافة اعلان





وأوضح أنه يمر بمرحلة نضج فني لا يسعى فيها للبطولة المطلقة، بل لاختيار أدوار مؤثرة، مع سعادته باستمرار نجاح أعماله القديمة مثل "ليالي الحلمية" و"الكيت كات".



وعن أعماله الجديدة، عبّر عن حماسه لفيلم "ريد فلاج"، ورفضه القاطع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة إنتاج صوته أو صورته، مع دعمه لاستخدامه في الجوانب الإنتاجية فقط.



كما أشاد بخطوة الفنان ياسر جلال في تفعيل "حق الأداء العلني" لضمان حقوق الفنانين.





