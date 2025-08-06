الأربعاء 2025-08-06 03:12 م
 

شريف منير يعلن عن عمل جديد مع أحمد السقا: "انتظرونا قريباً"

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شريف منير وأحمد السقا
 
الأربعاء، 06-08-2025 01:03 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان شريف منير عن مشروع فني جديد يجمعه بالنجم أحمد السقا، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أرفقه بصورة تجمعهما، وعلّق قائلاً: "انتظرونا قريباً"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

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وتفاعل المتابعون مع المنشور، معبرين عن حماسهم لرؤية الثنائي مجددًا على الشاشة، وسط تكهنات بأن المشروع قد يكون ضمن دراما رمضان 2026، ومن إنتاج إحدى الشركات الكبرى.


وسبق أن حقق السقا ومنير نجاحات بارزة في أعمال مشتركة، مثل "شورت وفنلة وكاب" (2000)، ومسرحية "كده أوكي" (2003)، وفيلم "من 30 سنة"، وآخرهم "السرب" الذي عُرض العام الماضي.


من جهة أخرى، يعيش شريف منير فترة نشاط فني ملحوظة، إذ بدأ مؤخرًا تصوير فيلمه الجديد "Red Flag" من نوعية اللايت كوميدي، بمشاركة أحمد حاتم وجميلة عوض، ومن إخراج محمود كريم.

 

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