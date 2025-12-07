شريهان تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن ذكريات الطفولة وحياتها الشخصية

الوكيل الإخباري- احتفلت الفنانة المصرية شريهان، ملكة الفوازير، بعيد ميلادها السبت، وولدت عام 1964 في عائلة فنية، حيث كان شقيقها عازف الغيتار عمر خورشيد. بدأت مشوارها الفني طفلة في فيلم "ربع دستة أشرار"، وانطلقت نحو النجومية بعد فيلم "الخبز المر" عام 1982.

اضافة اعلان



على الرغم من نجاحها في 27 فيلمًا و5 مسرحيات، يظل الجمهور مرتبطًا بفوازير رمضان التي قدمت فيها 3 أجزاء، ما أكسبها لقب "ملكة الفوازير". كشفت شريهان عن تعلقها بذكريات الطفولة مثل "تيتينة" ودمية صغيرة، مشيرة إلى شعورها بأنها لم تحظَ بطفولة كاملة بسبب دخولها عالم الفن مبكرًا.



وتحدثت عن حياتها الشخصية، حيث تطورت علاقتها برجل الأعمال علاء الخواجة بعد أزمة نفسية، وأنجبت ابنتهما لؤلوة، مشيرة إلى الخلافات السابقة مع صديقتها إسعاد يونس والتي انتهت بعد دعم الأخيرة لها أثناء معركتها مع مرض السرطان.



آخر ظهور إعلامي لها كان خلال عرض افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي حظي بإعجاب واسع.