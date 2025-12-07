الأحد 2025-12-07 02:36 م

شريهان تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن ذكريات الطفولة وحياتها الشخصية

بث
شريهان
الأحد، 07-12-2025 01:40 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت الفنانة المصرية شريهان، ملكة الفوازير، بعيد ميلادها السبت، وولدت عام 1964 في عائلة فنية، حيث كان شقيقها عازف الغيتار عمر خورشيد. بدأت مشوارها الفني طفلة في فيلم "ربع دستة أشرار"، وانطلقت نحو النجومية بعد فيلم "الخبز المر" عام 1982.

اضافة اعلان


على الرغم من نجاحها في 27 فيلمًا و5 مسرحيات، يظل الجمهور مرتبطًا بفوازير رمضان التي قدمت فيها 3 أجزاء، ما أكسبها لقب "ملكة الفوازير". كشفت شريهان عن تعلقها بذكريات الطفولة مثل "تيتينة" ودمية صغيرة، مشيرة إلى شعورها بأنها لم تحظَ بطفولة كاملة بسبب دخولها عالم الفن مبكرًا.


وتحدثت عن حياتها الشخصية، حيث تطورت علاقتها برجل الأعمال علاء الخواجة بعد أزمة نفسية، وأنجبت ابنتهما لؤلوة، مشيرة إلى الخلافات السابقة مع صديقتها إسعاد يونس والتي انتهت بعد دعم الأخيرة لها أثناء معركتها مع مرض السرطان.


آخر ظهور إعلامي لها كان خلال عرض افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي حظي بإعجاب واسع.

 

ارم نيوز

 
 


gnews

أحدث الأخبار

فا

تكنولوجيا لتجربة أكثر سلاسة.. لوحة مفاتيح Gboard تحصل على تصميم جديد

تصميم متعدد الطيّات يقدّم شاشة غامرة مقاس 10 بوصات، مع أداء رائد يعيد تعريف الإنتاجية وتجربة المشاهدة

أخبار الشركات سامسونج تكشف عن ‘Galaxy Z TriFold’ مستقبل الابتكار في عالم الهواتف القابلة للطي

يب

تكنولوجيا تحذير لمستخدمي أندرويد: ثغرات خطيرة تتطلب تحديث النظام فورا

ير

طب وصحة كيف تحمي نفسك من ارتفاع سكر الدم وأنت في العمل؟

رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الياباني

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الياباني

أعلنت السلطات التايلندية عن ارتفاع حصيلة عدد ضحايا الفيضانات والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي إلى 176 شخصا. وبحسب وكالة الأنباء التايلندية، أطلقت الحكومة عمليات إغاثة واسعة بسبب هذه ا

عربي ودولي تايلند: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 176

ع

طب وصحة ترند تناول الخضروات قبل النشويات.. حقيقة أم مبالغة؟

ه

شؤون برلمانية مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة تحت القبة الاثنين.. وترجيح التصويت عليها الخميس



 






الأكثر مشاهدة