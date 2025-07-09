شريهان تشعل مواقع التواصل بصور نادرة مع أم كلثوم

الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أثارت إعجاب الجمهور، واعتبرها كثيرون "كنزاً فنياً" نادراً يوثق لحظة استثنائية جمعت بين أسطورة الغناء العربي وموهبة استعراضية كانت في بداياتها، تحولت لاحقاً إلى واحدة من أيقونات الفن الاستعراضي في مصر.
وتأتي هذه الصور بعد عودة شريهان إلى الأضواء عام 2021 عبر مسرحية "كوكو شانيل" التي شكّلت أول ظهور فني لها بعد غياب دام نحو 20 عاماً.
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