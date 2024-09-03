شريهان تعود بمسلسل جديد

وفي سياق متصل، كشف العدل عن تحضيره لأعمال أخرى، منها مسرحية جديدة بعنوان "رابعة العدوية"، من إخراج الدكتور أشرف زكي. كما ذكر أنه يجهز لمسلسل سيُعرض في رمضان المقبل 2025، إلى جانب "مارلين مونرو" ميوزيكال.
يُشار إلى أن مسلسل "عتبات البهجة" كان آخر أعمال مدحت العدل، من بطولة يحيى الفخراني، وعُرض في رمضان 2024.
من جهتها، حققت شريهان نجاحاً بارزاً بمسرحيتها "كوكو شانيل" في 2021، من إخراج هادي الباجوري، وبمشاركة هاني عادل، وإنجي وجدان، وحنان يوسف، وأيمن القيسوني، وسمر مرسي، وتامر حبيب.
24
-
أخبار متعلقة
-
محمد الشرنوبي يدعم شيرين عبدالوهاب: "أعاني من نفس الأزمة"
-
أيمن زيدان وسلاف فواخرجي معاً في رمضان 2025
-
أحلام تواصل الردّ على شائعة طلاقها
-
فيديو يوثق لحظة وفاة مغني عالمي على المسرح
-
شيرين عبدالوهاب في مشكلة جديدة.. وتوجه دعوة لمتابعيها
-
فيديو - مي عمر تفاجئ زوجها محمد سامي بيوم ميلاده
-
تامر حسني يوقف تصوير فيلمه لإنقاذ فتاة
-
حسين فهمي نجم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي