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شريهان تعود بمسلسل جديد

شريهان
شريهان
الثلاثاء، 03-09-2024 12:29 م
الوكيل الإخباري-   تعود الممثلة المصرية شريهان بمسلسل جديد، كشف السيناريست مدحت العدل في لقاء تلفزيوني أنه قد انتهى من كتابته.اضافة اعلان


وفي سياق متصل، كشف العدل عن تحضيره لأعمال أخرى، منها مسرحية جديدة بعنوان "رابعة العدوية"، من إخراج الدكتور أشرف زكي. كما ذكر أنه يجهز لمسلسل سيُعرض في رمضان المقبل 2025، إلى جانب "مارلين مونرو" ميوزيكال.

يُشار إلى أن مسلسل "عتبات البهجة" كان آخر أعمال مدحت العدل، من بطولة يحيى الفخراني، وعُرض في رمضان 2024.

من جهتها، حققت شريهان نجاحاً بارزاً بمسرحيتها "كوكو شانيل" في 2021، من إخراج هادي الباجوري، وبمشاركة هاني عادل، وإنجي وجدان، وحنان يوسف، وأيمن القيسوني، وسمر مرسي، وتامر حبيب.

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