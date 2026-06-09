شريهان: هذا كان دخلي في أول أعمالي الفنية - فيديو

وقالت شريهان خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري إن أجرها عن تقديم فوازير رمضان كان 200 جنيه، كما حصلت على 200 جنيه أخرى عن مشاركتها في حلقات "ألف ليلة وليلة"، ليصل إجمالي أجرها إلى 400 جنيه للعمل الفني الواحد.
-
أخبار متعلقة
-
'كذبة سودا'.. عمل درامي ضخم قيد الانتظار - فيديو
-
وفاة نجل فنانة لبنانية يثير تعاطفًا كبيرًا
-
نهاية أزمة وفاء عامر .. القضاء يحسم الجدل رسميًا
-
الموت يفجع فنانة عربيّة شابة
-
الفيلم الذي غزا الفضاء… وحقق مليار دولار! - فيديو
-
وائل كفوري يشارك أنابيلا هلال احتفالها - فيديو
-
إطلالة نانسي عجرم البرونزية تشعل مواقع التواصل - صور
-
شاهد أجواء عائلية في خطوبة نجل سلمى المصري