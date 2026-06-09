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شريهان: هذا كان دخلي في أول أعمالي الفنية - فيديو

قعش
شريهان
 
الثلاثاء، 09-06-2026 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة المصرية شريهان للمرة الأولى عن تفاصيل أجرها في بدايات مشوارها الفني، موضحة أنها كانت تعتبر المبالغ التي تحصل عليها آنذاك ثروة كبيرة.

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وقالت شريهان خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري إن أجرها عن تقديم فوازير رمضان كان 200 جنيه، كما حصلت على 200 جنيه أخرى عن مشاركتها في حلقات "ألف ليلة وليلة"، ليصل إجمالي أجرها إلى 400 جنيه للعمل الفني الواحد.

 

 
 


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