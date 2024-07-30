شقير ونحاس تغنيان للحرية والصمود.. ومحمد خير جراح يرسم البسمة على جمهور جرش

الوكيل الإخباري- ليلة فنية وطنية جمعت بين التراث والأصالة عاش بها جمهور مهرجان جرش للثقافة والفنون في نسخته الـ38، أمسية غنائية قدمها نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب على خشبة مسرح الساحة الرئيسية.



وقد أطلت الفنانة الأردنية فوز شقير، صاحبة اللون الفني المميز والصوت العذب والإحساس العالي، على جمهور جرش وغنت للحرية والصمود والانتصار.



بدأت وصلتها الفنية بأغنية "يمه مولي الهوى"، ولتُرحل بعدها بالجمهور وتطلب دقيقة صمت على أرواح شهداء غزة، حيث قالت: "عندما تذكر غزة، لا يسعنا إلا الانحناء على كل دقيقة صمود وتضحية منهم.. لنقف دقيقة صمت على أرواح شهدائهم". واستكملت وصلتها الغنائية بأغنية "هدي يا بحر هدي" التي تفاعل معها الجمهور وأطربتهم بغناء المواويل، لتغني من بعدها "يوما ما" للفنانة جوليا بطرس وتبدع في غنائها. واختتمت شقير وصلتها الفنية بأغنية "بتنفس حرية" للفنانة جوليا بطرس، التي تفاعل معها الجمهور وشاركها الغناء، وكرم المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي الفنانة شقير بدرع المهرجان.



واستقبل جمهور جرش بعدها الفنانة الأردنية مكادي نحاس التي تزين بصوتها مهرجان جرش في كل سنة وتعد رمزاً للأغنية التراثية. بدأت نحاس وصلتها الفنية بأغنية "أهو دا اللي صار" للفنانة فيروز، والتي أطربت الجمهور بها، ورحبت بعدها بجمهور جرش وشكرتهم على حضورهم في هذه الليلة، وشكرت مدينة جرش على هذا الاستقبال الرحب، وقالت: "اليوم أنا وفرقتي الموسيقية سنقدم أغاني تتعلق بشعب فلسطين وبنضالهم العظيم". واستكملت وصلتها الفنية بأغنية "الحق سلاحي" للفنانة فيروز، وأغنية "عمي يا بو الفانوس" و"أني اخترتك يا وطني" للفنان اللبناني مارسيل خليفة، كما أبدعت الفرقة الموسيقية في عزف أجمل الألحان والإيقاعات الموسيقية التي زادت من تفاعل الجمهور. وقدمت واحدة من أغانيها التي تعتز بها، أغنية "غنوا فلسطين" من ألحانها وكلمات هاني نديم. وعلى أنغام أغنية "موطني" اختتمت نحاس وصلتها الفنية التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير. وكرم المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي ورئيس بلدية جرش أحمد العتوم الفنانة الأردنية مكادي نحاس بدرع المهرجان.



واختتمت الليلة بوصلة من الفنان السوري محمد خير جراح برفقة فرقته المسرحية "مسرح سوريا"، بأداء مسرحي فني مزج بين الحس الفكاهي والفني بنكهة شامية أصيلة وبطريقة مبتكرة رسمت الضحكة على وجوه جمهور مهرجان جرش.



وتخلل العرض المسرحي أداء لبعض الأعمال الفنية الغنائية التي تماشت مع السرد المسرحي للعرض، ومنها أغنية "لبقلوا" و"بلوك" وغيرها من الأغاني التراثية الشعبية الشامية مثل "زينو المرج والمرج لينا"، التي تفاعل معها الجمهور ليستمتع بعرض مسرحي مختلف ومبتكر خلق أجواء من البهجة والسرور في قلوب الجميع. وكرم المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي الفنان السوري محمد خير جراح بدرع المهرجان وشكره على هذه الليلة المميزة.



وقد استكملت فرقة الفنون الأدائية السعودية عرضها لليوم الرابع على التوالي على مسرح الساحة الرئيسية، وقدمت عرضاً جمع بين الماضي والحاضر لحضارة عربية تميزت بالإبداع الفني والثقافي بتراث شعبي أصيل.







