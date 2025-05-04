شقيقة إيناس النجار تفجّر مفاجأة حول سبب وفاتها

وفي منشور لها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، أوضحت سوار أن شقيقتها تعرضت لخطأ كبير من قِبل طبيب منحها جرعة مسكنات أثرت سلبًا على وظائف أعضائها الحيوية، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل سريع، ودخولها إلى غرفة العناية المركزة.
وأضافت أنها ستقوم بالإفصاح عن اسم الطبيب المتورط في إعطاء العلاج، إلى جانب طبيب آخر أشرف على حالتها داخل المستشفى، مشيرة إلى أن العائلة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت إيناس النجار قد فارقت الحياة يوم 31 مارس الماضي عن عمر ناهز 42 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث نُقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ودخلت في غيبوبة تامة نتيجة تسمم دموي ناجم عن انفجار المرارة، قبل أن تُعلن وفاتها رسميًا.
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