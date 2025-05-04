الأحد 2025-05-04 02:08 م
 

شقيقة إيناس النجار تفجّر مفاجأة حول سبب وفاتها

لتع
إيناس النجار
 
الأحد، 04-05-2025 01:07 م

الوكيل الإخباري-  بعد مرور أكثر من شهر على وفاتها، كشفت سوار النجار، شقيقة الفنانة التونسية الراحلة إيناس النجار، عن تفاصيل جديدة ومؤلمة حول ظروف رحيل شقيقتها، مشيرة إلى أن الوفاة لم تكن طبيعية بل جاءت نتيجة خطأ طبي جسيم.

اضافة اعلان


وفي منشور لها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، أوضحت سوار أن شقيقتها تعرضت لخطأ كبير من قِبل طبيب منحها جرعة مسكنات أثرت سلبًا على وظائف أعضائها الحيوية، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل سريع، ودخولها إلى غرفة العناية المركزة.


وأضافت أنها ستقوم بالإفصاح عن اسم الطبيب المتورط في إعطاء العلاج، إلى جانب طبيب آخر أشرف على حالتها داخل المستشفى، مشيرة إلى أن العائلة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وكانت إيناس النجار قد فارقت الحياة يوم 31 مارس الماضي عن عمر ناهز 42 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث نُقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ودخلت في غيبوبة تامة نتيجة تسمم دموي ناجم عن انفجار المرارة، قبل أن تُعلن وفاتها رسميًا.

 

العربية 

 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي

أخبار محلية العيسوي يعزي الربابعة وآل الأسد

تو

منوعات مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع بمصر

لقطة من المقطع المتداول

فلسطين اللحظات الأولى لسقوط الصاروخ اليمني في محيط مطار بن غوريون

بورصة عمان

أسواق ومال بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "العلوم والتكنولوجيا" و "جدارا"

ا

أخبار محلية الوطني لتطوير المناهج يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات تقييم جودة إصداراته

ع

طب وصحة 5 أطعمة شائعة تزيد فرص إصابتك بالخرف.. وهذه بدائلها الآمنة

ل

عربي ودولي السيسي يتسلم دعوة رسمية من العراق لحضور القمة العربية



 
 





الأكثر مشاهدة