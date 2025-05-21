شقيقة سعاد حسني تفتح النار على أسرة عبد الحليم حافظ.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- عادت قصة الزواج المزعوم بين الفنانة الراحلة سعاد حسني و"العندليب الأسمر" عبد الحليم حافظ إلى الواجهة مجددًا، بعد تصريحات جيهان حسني، شقيقة السندريلا، التي هاجمت فيها عائلة عبد الحليم، عقب بيان رسمي نفت فيه وجود أي زواج بين الفنانين.

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وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، أكدت جيهان أن سعاد تزوجت بالفعل من عبد الحليم، وكان العقد محفوظًا في خزنتها، واكتشفته العائلة بعد وفاتها. وأضافت أن هذا الزواج كان سريًا بطلب من الطرفين، وأشارت إلى أن شخصيات مثل الكاتب محمود مطر ومفيد فوزي تحدثوا عن الأمر سابقًا.



واتهمت جيهان عائلة العندليب بنشر رسالة مزيفة منسوبة لسعاد حسني، بهدف نفي الزواج وتشويه صورتها، مشددة على أن أسرتها لم تطالب يوماً بأي ميراث من عبد الحليم.



وفي المقابل، أصدرت أسرة عبد الحليم حافظ بيانًا نفت فيه بشكل قاطع أي زواج، مؤكدة أن عبد الحليم لم يتزوج قط، وأن مرضه المزمن كان سببًا رئيسيًا في رفضه لفكرة الزواج.



وأوضح البيان أن الرسالة التي نُشرت مؤخرًا كانت ضمن مقتنيات العائلة، وتُظهر مشاعر سعاد بعد انتهاء العلاقة، لكنها لا تتضمن أي إشارة إلى زواج، واعتبر البيان أن نشر الرسالة هدفه الدفاع عن "تاريخ عبد الحليم وسمعته".



وتبقى العلاقة بين "السندريلا" و"العندليب" مثار جدل رغم مرور عقود على رحيلهما، بين روايات متضاربة ومشاعر لم تُحسم حقيقتها.