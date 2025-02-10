شقيق أصالة وابنتها شام يعلقان على حذف طارق العريان أغنية "60 دقيقة"

أنس نصري عن حذف طارق العريان لأغاني أصالة: أحاول أن أسعى لحل
قال أنس نصري خلال لقائه مع "فوشيا": أحاول بكل ما أوتيت من قوة وصبر وحكمة أن أسعى في حل ذلك الموضوع، وطارق يكون أبو الأولاد، في نهاية المطاف نحن نسعى لكل ما يهم الأولاد، وذلك كله لهم، فالأمر واحد.
بيان طارق العريان
سبق وأصدر طارق العريان بيانًا صحفيًا، نص على أن السبب الحقيقي وراء حذف الأغنية هو "منصة يوتيوب" التي أثبتت أحقيته وملكيته للعمل من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع، بعد تقديمه ورقا رسميا يثبت ذلك، وكان رد اليوتيوب هو حذف الأغنية تلقائيا من حساب الفنانة.
وأكد العريان في بيانه أنها ستكون مجرد بداية لعشرات الأغاني التي ستُحْذَف من قنوات الفنانين تحت النزاع، حتى تعود ملكيتها وأرباحها بشكل رسمي إليه ولشركة إنتاجه الخاصة حاليا، ومن بينها أيضا أغنيات "خانات الذكريات" و"الورد البلدي" و"عايشة عاللي فات" لأصالة من نفس ألبوم "60 دقيقة حياة"، إضافة إلى ألبومي "مهتمة بالتفاصيل" و"شخصية عنيدة".
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