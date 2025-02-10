شقيق أصالة وابنتها شام يعلقان على حذف طارق العريان أغنية "60 دقيقة"

الوكيل الإخباري- علق أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة على الأزمة التي تواجه شقيقته حاليًا، بعد حذف طليقها المنتج والمخرج طارق العريان أغنية "60 دقيقة" من قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وتحذيره بحذف ألبومين آخرين أنتجهما لها من قبل.



أنس نصري عن حذف طارق العريان لأغاني أصالة: أحاول أن أسعى لحل

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قال أنس نصري خلال لقائه مع "فوشيا": أحاول بكل ما أوتيت من قوة وصبر وحكمة أن أسعى في حل ذلك الموضوع، وطارق يكون أبو الأولاد، في نهاية المطاف نحن نسعى لكل ما يهم الأولاد، وذلك كله لهم، فالأمر واحد.