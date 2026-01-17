شقيق شيرين عبدالوهاب يهاجم مصطفى كامل بسبب تصريحاته الأخيرة

الوكيل الإخباري- أثار محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، جدلاً واسعًا بعد هجومه على نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بسبب تصريحاته الأخيرة حول حالة شيرين الصحية والنفسية.

محمد انتقد توقيت التصريحات، معتبرًا أن ظهورها خلال الأزمات يزيد معاناة شقيقته، مطالبًا بمنحها الهدوء اللازم لاستكمال العلاج بعيدًا عن الإعلام.



من جانبه، أكد مصطفى كامل أن صمته السابق كان احترامًا لتعليمات الجهات المشرفة على علاج شيرين، مشددًا على أن الأولوية القصوى هي تعافيها صحيًا ونفسيًا، ودعا الجمهور إلى الدعاء لها ومنحها مساحة للعودة أقوى.



الأزمة لا تزال محل متابعة، وسط مطالبات بوقف التصريحات الإعلامية وترك الفنانة تتعافى بهدوء.