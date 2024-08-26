شقيق محمد فؤاد: لن نتصالح مع الطبيب

وأردف: "إلى الآن لا يوجد أي صلح بين الفنان والطبيب كما هو متداول".
وفي سياق متصل، كشف شافعي فؤاد، شقيق الفنان، في تصريح لوسائل إعلام ، عن تطورات الأزمة وتفاصيل الحالة الصحية لشقيقهما الأكبر، قائلاً: "شقيقي الأكبر خرج من العناية المركزة، وحالته الصحية مستقرة للغاية، وسيخرج من المستشفى خلال أيام".
وتابع: "لن نتصالح مع الطبيب وسنستكمل الإجراءات القانونية، والفنان محمد فؤاد كان لديه رغبة في الصلح لكن الطرف الآخر مصرٌّ على استكمال الإجراءات القانونية، وبالتالي لن نتنازل عن حقنا".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ذهاب الفنان إلى المستشفى رفقة شقيقه، الذي أصيب بأعراض جلطة، وأراد سرعة الكشف عليه. وبناءً على ما اعتبره الفنان "إهمالاً طبياً وتقصيراً"، انفعل على طبيب وعدد من طاقم التمريض، وصولاً إلى التشابك بالأيدي.
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