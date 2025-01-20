شمس البارودي تكشف أسرار اللحظات الأخيرة في حياة زوجها حسن يوسف

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي عن اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الراحل، الفنان حسن يوسف، الذي توفي في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد معاناة مع المرض.

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وقالت شمس عبر حسابها الخاص على موقع "فيس بوك" أنها كانت تردد له آيات من القرآن الكريم مثل سورة "ياسين" و"تبارك" وهي جالسة إلى جانبه، مؤكدةً أنها حافظة لمعظم آيات الكتاب الكريم.

وأضافت أنها استمرت في ترديد الشهادة له، قائلة: "أذكره حبيبي - عليها نحيا، وعليها نموت، وعليها نبعث إن شاء الله آمنين، أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله".



وتشهد هذه الكلمات من شمس البارودي على حبها العميق لزوجها واهتمامها به في اللحظات الأخيرة من حياته.