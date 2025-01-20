شمس البارودي تكشف أسرار اللحظات الأخيرة في حياة زوجها حسن يوسف

وقالت شمس عبر حسابها الخاص على موقع "فيس بوك" أنها كانت تردد له آيات من القرآن الكريم مثل سورة "ياسين" و"تبارك" وهي جالسة إلى جانبه، مؤكدةً أنها حافظة لمعظم آيات الكتاب الكريم.
وتشهد هذه الكلمات من شمس البارودي على حبها العميق لزوجها واهتمامها به في اللحظات الأخيرة من حياته.
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