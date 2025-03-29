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شمس وقمر.. منة شلبي تعلن عن أحدث أعمالها في عيد الفطر

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منة شلبي
 
السبت، 29-03-2025 09:46 ص

الوكيل الإخباري-   الفنانة منة شلبي تعود إلى المسرح في عيد الفطر 2025 من خلال عرض مسرحيتها "شمس وقمر" في جدة ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية في عروضها الأولى بالرياض خلال نوفمبر الماضي .

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قصة المسرحية
تدور أحداث "شمس وقمر" حول فتاة مصرية تُدعى "قمر"، تستغل شبهها الكبير بممثلة شهيرة على تيك توك، ولكن الأحداث تأخذ منعطفًا غير متوقع عندما يتم اختطاف النجمة الحقيقية بالخطأ. تجد "قمر" نفسها مضطرة للعيش في عالم لا يشبهها، مما يضعها في مواجهة مع هويتها الحقيقية وسط العديد من التوترات والمواقف الكوميدية .


طاقم العمل
يشارك في بطولة المسرحية بجانب منة شلبي كل من:
🎭 بيومي فؤاد
🎭 محمود الليثي
🎭 محمد عبدالعظيم
🎭 سعفان
🎭 صلاح الدالي
🎭 دنيا سامي

المخرج
المسرحية من إخراج تامر كرم، الذي قدم العديد من العروض المسرحية الناجحة

 

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