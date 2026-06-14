شهد برمدا تتصدر مواقع التواصل بأخبار انفصالها

وكشفت معلومات متداولة أن شهد برمدا انفصلت عن زوجها مؤخراً بعد فترة من الخلافات المتكررة بين الطرفين خلال الأشهر الماضية، والتي انتهت باتخاذ قرار الانفصال.
وبحسب المعلومات، تم الانفصال في أجواء هادئة سادها الاحترام والتفاهم المتبادل، بعيداً عن أي توتر أو سجالات علنية، في خطوة تعكس حرص الطرفين على الحفاظ على خصوصية حياتهما.
ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من شهد برمدا أو زوجها لتأكيد أو نفي الأنباء المتداولة، فيما يترقب المتابعون أي توضيح رسمي بشأن تفاصيل الانفصال.
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