شهد برمدا تتصدر مواقع التواصل بأخبار انفصالها

الوكيل الإخباري- تصدر خبر انفصال الفنانة السورية شهد برمدا عن زوجها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط تفاعل واسع من جمهورها ومحبيها.

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وكشفت معلومات متداولة أن شهد برمدا انفصلت عن زوجها مؤخراً بعد فترة من الخلافات المتكررة بين الطرفين خلال الأشهر الماضية، والتي انتهت باتخاذ قرار الانفصال.



وبحسب المعلومات، تم الانفصال في أجواء هادئة سادها الاحترام والتفاهم المتبادل، بعيداً عن أي توتر أو سجالات علنية، في خطوة تعكس حرص الطرفين على الحفاظ على خصوصية حياتهما.