"شيرين بخير وتحضر لمفاجأة".. حقيقة منشورات منسوبة لابنتها عن حالتها الصحية

وزعمت الصفحة أن شيرين في صحة جيدة وأن «مفاجأة قادمة»، مستندة إلى فيديو مقتطع من بث مباشر قديم للنجمة على «تيك توك» قبل نحو عام، ما ساهم في انتشار الأخبار بصورة واسعة رغم أن الصفحة لا تتجاوز 800 متابع.
في المقابل، نفى الإعلامي عمرو أديب كل الأخبار عن نقل شيرين بسيارة إسعاف، إلا أن شقيقها محمد عبدالوهاب أكّد حدوث النقل، مشيراً إلى أنه جاء بعد شعورها بإرهاق مفاجئ أثناء وجودها مع الفنانة زينة، وخضوعها لفحوصات طبية ومهدئ مؤقت، دون أي حالة طارئة أو احتجاز في الطوارئ.
وجاء انتشار الأخبار المضللة بالتزامن مع فوز شيرين بجائزة «أفريما» العالمية لعام 2026 كأفضل فنانة في شمال إفريقيا، حيث حاولت بعض الحسابات استغلال هذا الإنجاز لإضفاء مصداقية زائفة على منشوراتها.
