شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراءات قانونية بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة لشقيقها

الوكيل الإخباري- أثارت تسجيلات صوتية جرى تداولها عبر تطبيق "واتساب"، نُسبت إلى شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتوائها على إساءات وألفاظ حادة بحقها، ما أثار تساؤلات حول توقيت تسريبها والجهة المسؤولة عن نشرها.





وفي رد رسمي، أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المسؤول السابق عن إدارة حساباتها على منصات التواصل، متهماً إياه بالوقوف وراء التسريبات، ومؤكدًا أن محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة، لا علاقة له بالواقعة.



وفي سياق متصل، نفى المحامي فهد مرزوق، في تصريح، صلة موكله "محمد سرور" بتلك التسريبات، مشدداً على أن الزج باسم موكله في الأزمة يفتقر إلى الدقة، وأن جهات التحقيق هي المنوطة بكشف الملابسات.



