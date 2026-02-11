شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراءات قانونية بعد تسريب تسجيلات صوتية منسوبة لشقيقها

وفي رد رسمي، أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المسؤول السابق عن إدارة حساباتها على منصات التواصل، متهماً إياه بالوقوف وراء التسريبات، ومؤكدًا أن محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة، لا علاقة له بالواقعة.
وفي سياق متصل، نفى المحامي فهد مرزوق، في تصريح، صلة موكله "محمد سرور" بتلك التسريبات، مشدداً على أن الزج باسم موكله في الأزمة يفتقر إلى الدقة، وأن جهات التحقيق هي المنوطة بكشف الملابسات.
