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شيرين عبدالوهاب ترد على تصريحات وائل جسار

شيرين عبدالوهاب ، وائل جسار
شيرين عبدالوهاب ، وائل جسار
السبت، 21-09-2024 12:11 م

الوكيل الإخباري-   وجه المغني اللبناني وائل جسار رسالة إلى شيرين عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية، وصفها فيها بكنز وموهبة استثنائية لن تتكرر، وكان يجب أن تكون من جيل العمالقة.

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وأشار جسار إلى ثقته في قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها، قائلًا: "شيرين قوية، وكل اللي فيه ده هيروح، وهترجع بأقوى أغانيها في أقرب فرصة".


وردت المغنية على جسار عبر حسابها على إنستغرام، بمقطع فيديو لحديث جسار عنها، معلقةً أنهما تجمعهما صداقة قوية. وأشارت إلى أن تصريحاته تعني لها الكثير، وشكرته عليها، مؤكدةً أن "صوته ينتمي لجيل العمالقة".

 

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