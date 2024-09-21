شيرين عبدالوهاب ترد على تصريحات وائل جسار

وأشار جسار إلى ثقته في قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها، قائلًا: "شيرين قوية، وكل اللي فيه ده هيروح، وهترجع بأقوى أغانيها في أقرب فرصة".
وردت المغنية على جسار عبر حسابها على إنستغرام، بمقطع فيديو لحديث جسار عنها، معلقةً أنهما تجمعهما صداقة قوية. وأشارت إلى أن تصريحاته تعني لها الكثير، وشكرته عليها، مؤكدةً أن "صوته ينتمي لجيل العمالقة".
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