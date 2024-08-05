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شيرين عبدالوهاب.. تسجيل صوتي ومفاجأة في أول ظهور لها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب




 

الإثنين، 05-08-2024 10:50 ص

الوكيل الإخباري-   فاجأت الفنانة شيرين عبدالوهاب جمهورها بتسجيل صوتي نشرته عبر صفحتها الرسمية على "إكس"، وقالت :"جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشة بحبهم ليا ربنا يديكم نعمة في حياتي، وحشتوني أوي".

ويعد هذا الظهور الأول للفنانة بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب، التي اتهمته فيها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابات كبيرة بها وانتهاء الأزمة بالصلح في النيابة.


وسرعان ما تفاعل مع الرسالة جمهورها ومحبيها في التعليقات، وخاصةً عبر منصة "إكس" مؤكدين انتظار عودتها للساحة الفنية، إذ كتب متابع: "وحشتينا يا صوت مصر"، وعلّق آخر "وحشتينا يا أجمد شيرين في العالم ، يا رب ما تشوفي شر في حياتك".


وبحسب وسائل إعلام نقلت عن مصدر مقرب للفنانة فإنها "تحضر خلال الأيام الجارية، مفاجأة لجمهورها، وهي ثلاث أغانٍ، مشيراً إلى أنها انتهت من تسجيل اثنين منهم".

 

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