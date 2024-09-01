شيرين عبدالوهاب في مشكلة جديدة.. وتوجه دعوة لمتابعيها

الوكيل الإخباري- تواجه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مشكلة جديدة بإغلاق حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بعد حذف أغانيها.

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وفي تطور جديد ومفاجئ، حُذف حساب شيرين على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد أسبوعين فقط من تأسيسه، بينما اتجهت إلى إنشاء حساب جديد على منصة "تيك توك" ودعت جمهورها للتفاعل معه.



وأرسلت شيرين دعوات إلى متابعيها على "إنستغرام"، السبت، للتوجه إلى حسابها الجديد على "تيك توك". وقد وصل حساب شيرين على "تيك توك" إلى أكثر من مليون متابع، حيث يضم مقاطع قصيرة من أغنيتها الجديدة التي طرحتها مؤخرًا بعد فترة غياب.



ويأتي ذلك بعد 4 أيام فقط من محاولة التغلب على عملية حذف أغانيها الجديدة من المنصات، عبر دعوة وجهتها إلى متابعيها وجمهورها بضرورة نشر أغانيها على منصاتهم وحساباتهم المختلفة.

وقالت شيرين: "لكل جمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي، اعملوا شير وريتويت لأغاني ألبومي الجديد.. خلينا نحتفل معًا وننبسط، منتظرة فيديوهاتكم الجميلة عشان هنحتفل".



وعبر خاصية "الستوري" على منصة "إنستغرام"، نشرت شيرين، السبت، 15 فيديو من تفاعل جمهورها مع أغانيها.



وتلقى شيرين دعمًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها، لاسيما بعد خلافها الأخير مع شركة روتانا وحذف أغانيها.



يُشار إلى أن شيرين عبد الوهاب دشنت خلال الأيام الماضية حسابات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذرت جمهورها من التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها الرسمية القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي أو قناتها القديمة على يوتيوب، لأنها لم تعد ملكًا لها.



وكان موقع يوتيوب قد حذف 4 أغاني لشيرين عبد الوهاب بعد ساعات من طرحها على المنصة، وقال رضا صقر، المستشار القانوني لشركة روتانا، في حديث خاص لـ "24"، إنه سيتم حذف أي أغانٍ تنشرها الفنانة شيرين بشكل فوري لمخالفتها بنود العقد الموقَّع مع الشركة.