شيرين عبد الوهاب تتصالح مع محاميها وتوجّه له رسالة

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الخاص على منصة "X" صورة جمعتها مع محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، أعلنت من خلالها عن تصالحهما، وذلك بعد تنحيه عن قضاياها وتوقفه عن العمل معها بسبب تصريحاتها.

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وعلّقت شيرين عبد الوهاب على الصورة قائلةً: "أبويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش".



وكان محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب قد كشف تفاصيل وأسباب تنحيه عن قضاياها بعد تصريحاتها الأخيرة مع الإعلامي عمرو أديب، موضحًا أنه لم يخسر أي قضية دافع فيها عن الفنانة.



وقال قنطوش في مؤتمر صحافي: "الناس فهمت إني بورّطها بعد مكالمتها مع عمرو أديب، وفي قضيتها مع حسام حبيب لما رجّع لها السيارة... قالت لي في نص الطريق إنها عايزة أتصالح وعفا الله عما مضى، وربنا عالم إني أنا والمحامين وقفنا معها لحد ما خرجت من المستشفى".



وأضاف: "المحامي الذي سيأتي بعدي سيحقق نجاحات في كل القضايا الموجودة، ولن أتحدث عن أي شيء يخص قضايا شيرين، لأن هذا من آداب المهنة، وعتابي الوحيد على برنامج "الحكاية" لأنه لم ينشر حواري كاملاً".



وأشار محامي شيرين عبد الوهاب إلى أنه سيتابع قضاياها إلى حين تولي محامٍ آخر المهمة، موضحًا: "الذي بيني وبين شيرين كبير على مدار سنوات، وما شفتش منها إلا كل خير. أنا عمري ما تخلّيت عنها، وكانت بتلاقيني في أي وقت حتى الساعة الرابعة فجراً. أنا لم أتخلَّ عنها ولكن أحافظ على اسمي وكياني، وسأكمل في القضايا حتى تجد محامياً مناسباً، لكن هي التي اضطرتني لذلك".



وعن تفاصيل تنحيه عن قضايا شيرين عبد الوهاب وعدم استكمال العمل معها بعد تصريحاتها في برنامج الإعلامي عمرو أديب، رغم تأكيده أن ما تم ذكره في المداخلة كان يقصد به محامياً كان مسؤولاً قبله عن قضاياها مع شركة "روتانا"، وأن الحوار مجتزأ، قال قنطوش: "لم أتواصل معها لأن حديثها مع عمرو أديب ضايقني شوية، ولم أكن أريد أن أتكلم معها وأنفعل، لأنني حريص على شيرين. علاقتي بها قائمة على الاحترام والحب على مدار سنتين وأكثر، ولم أقدم لها إلا كل الخير والاحترام والتقدير".



وأضاف: "صعب أواصل بعد الكلام الذي قيل على الهواء لأن الوطن العربي كله سمعه، وأنا رجل لي 30 سنة في هذه المهنة وأحافظ عليها. لدي في الوسط فنانين كثيرين وسياسيين وإعلاميين ولم يقل أحد كلاماً مثل هذا عني".

