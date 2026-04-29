الأربعاء 2026-04-29 01:50 م

شيرين عبد الوهاب تستعد لانطلاقة فنية جديدة في موسم الصيف

الأربعاء، 29-04-2026 01:19 م

الوكيل الإخباري-   حسمت شيرين عبد الوهاب الجدل الدائر حول عودتها إلى الساحة الغنائية، معلنة انطلاقة فنية جديدة خلال موسم الصيف، تبدأ بحفل ضخم في مدينة العلمين الجديدة، إلى جانب استعدادها لطرح أعمال غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكشف مدير أعمالها ناصر بيجاتو أن شيرين ستعود إلى المسرح في 7 أغسطس المقبل، من خلال حفل غنائي كبير يُقام ضمن فعاليات مهرجان "جولف بورتو مارينا" في العلمين، في خطوة تأتي بعد فترة غياب وترقب واسع من جمهورها.


وأكدت الجهة المنظمة للمهرجان أن مشاركة شيرين تُعد أبرز محطات الموسم الصيفي، ووصفت ظهورها المرتقب بأنه "حدث استثنائي"، مشيرة إلى أن الاستعدادات اللوجستية والفنية جارية على قدم وساق لاستيعاب الإقبال الجماهيري المتوقع.


وفي السياق ذاته، أوضح المنتج ياسر الحريري أن التحضيرات للحفل بدأت بالفعل، بهدف تقديم ليلة غنائية متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الصوت والإضاءة، بما يليق بتاريخ شيرين الفني وشعبيتها الواسعة.


كما كشف الموزع الموسيقي توما عن مفاجآت فنية جديدة، موضحًا أن شيرين تتجه لتقديم أعمال أكثر خفة وإيقاعًا بعيدًا عن الطابع الحزين في بعض أغنياتها الأخيرة، ومنها "الحضن شوك". وأشار إلى أنها ستطرح أغنية جديدة خلال الأسبوع المقبل، على أن يتبعها عملان آخران يتم التحضير لهما حاليًا.

 
 


ب

