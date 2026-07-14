شيرين عبد الوهاب توجه رسالة صوتية لجمهورها قبل حفلها - فيديو

الوكيل الإخباري- وجّهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة صوتية إلى جمهورها، دعتهم فيها لحضور حفلها المرتقب يوم 7 أغسطس في غولف بورتو مارينا.



وقالت شيرين: "حبايب قلبي، هستناكم في الحفلة يوم 7 أغسطس في غولف بورتو مارينا"، معبرةً عن حماسها للقاء جمهورها مجددًا.



ويأتي الحفل ضمن عودة شيرين إلى المسارح بعد فترة من الغياب، وسط ترقب كبير من محبيها.

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