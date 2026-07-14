شيرين عبد الوهاب توجه رسالة صوتية لجمهورها قبل حفلها - فيديو

وقالت شيرين: "حبايب قلبي، هستناكم في الحفلة يوم 7 أغسطس في غولف بورتو مارينا"، معبرةً عن حماسها للقاء جمهورها مجددًا.
ويأتي الحفل ضمن عودة شيرين إلى المسارح بعد فترة من الغياب، وسط ترقب كبير من محبيها.
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