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شيرين عبد الوهاب توجه رسالة صوتية لجمهورها قبل حفلها - فيديو

صيث
شيرين عبد الوهاب
 
الثلاثاء، 14-07-2026 01:31 م

الوكيل الإخباري-   وجّهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة صوتية إلى جمهورها، دعتهم فيها لحضور حفلها المرتقب يوم 7 أغسطس في غولف بورتو مارينا.

وقالت شيرين: "حبايب قلبي، هستناكم في الحفلة يوم 7 أغسطس في غولف بورتو مارينا"، معبرةً عن حماسها للقاء جمهورها مجددًا.

ويأتي الحفل ضمن عودة شيرين إلى المسارح بعد فترة من الغياب، وسط ترقب كبير من محبيها.

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