شيرين عبد الوهاب في ورطة جديدة

الوكيل الإخباري- في تطور جديد في الخلاف القائم بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ومدير صفحاتها السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدّم المحامي فهد مرزوق، وكيلًا عن مدير السوشال ميديا السابق، بإنذار رسمي يطلب فيه حضور شيرين شخصيًا إلى قسم شرطة الشيخ زايد.

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وأوضح مرزوق أن موكله يطالب بحضور شيرين لتسلُّم كلمات المرور الخاصة بحساباتها الرسمية بعد انتهاء التعاون بينهما، مؤكداً أنه في حال عدم حضورها، سيتم إثبات الواقعة رسميًا في محضر يُعرض على جهات التحقيق المختصة.