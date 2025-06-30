شيرين عبد الوهاب في ورطة جديدة

وأوضح مرزوق أن موكله يطالب بحضور شيرين لتسلُّم كلمات المرور الخاصة بحساباتها الرسمية بعد انتهاء التعاون بينهما، مؤكداً أنه في حال عدم حضورها، سيتم إثبات الواقعة رسميًا في محضر يُعرض على جهات التحقيق المختصة.
وأضاف المحامي أن أحد ممثلي شيرين القانونيين تواصل مع موكله لطلب تسليم البيانات، إلا أن الرد كان واضحًا بأن الفنانة نفسها هي الوحيدة المخوّلة قانونيًا بتسلُّمها، حفاظًا على حقوقها القانونية والمادية المرتبطة بالحسابات الرسمية.
السوسنة
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