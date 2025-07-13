شيرين وفضل شاكر يجهزان أغنية جديدة في مخيم "عين الحلوة"

الوكيل الإخباري- تصدر اسما شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر مواقع التواصل بعد تداول أنباء عن تحضير دويتو غنائي جديد بينهما بعنوان "حدوتة"، من كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع حسام صعبي.

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وبحسب "العربية.نت" و"الحدث.نت"، سافرت شيرين إلى لبنان مطلع يوليو، وتقدمت بطلب رسمي لزيارة مخيم "عين الحلوة" للقاء فضل شاكر وتسجيل الأغنية، بعد أن تعذر عليها الحصول على التصريح في البداية.



ويُعد هذا التعاون الثاني بين النجمين بعد 21 عامًا من دويتو "كل عام وأنت حبيبي" الذي صدر عام 2004.