 
الأربعاء 2025-02-05 02:34 م
 

شيماء سيف تعلن انفصالها عن زوجها بعد 7 سنوات

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محمد كارتر وزوجته شيماء سيف
الأربعاء، 05-02-2025 01:01 م

الوكيل الإخباري-   في خطوة مفاجئة، أعلنت الفنانة شيماء سيف عن انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر بعد 7 سنوات من الزواج. وأكدت شيماء الخبر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، قائلة: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض بإذن الله".

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وطلبت شيماء من متابعيها احترام رغبتها في عدم التحدث عن التفاصيل المتعلقة بالطلاق، مشددة على أن "رجاء احترام رغبتي وأنني لا أريد الحديث في هذا الموضوع، ودعواتكم بالخير".


وكانت هذه الخطوة قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر محبو شيماء سيف عن دعمهم لها في هذه الفترة، متمنين لها السعادة والتوفيق في المرحلة القادمة. في المقابل، تفاعل البعض بالتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء انفصال الثنائي، خاصة في ظل التحديات التي واجهتهما خلال فترة زواجهما.


ورغم الضجة الكبيرة التي أثيرت، فقد أكدت شيماء سيف على عدم رغبتها في الخوض في أي تفاصيل، واكتفت بطلب الدعاء لها. حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من محمد كارتر بشأن الانفصال.

 

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gnews

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