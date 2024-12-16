"صار عمري 69 سنة".. كيف علقت صباح الجزائري على سقوط نظام الأسد؟

الوكيل الإخباري- نشرت الممثلة السورية صباح الجزائري، على حسابها عبر إنستغرام، صورة تظهر خريطة سوريا، وعلّقت بتأثر على الأحداث الحاصلة في سجن صيدنايا وقصص المعتقلين التي ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.

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وفي التفاصيل، كتبت صباح الجزائري: "صار عمري ٦٩ سنة، وما تمنّيت لحظة بحياتي إلّا الخير والسلام لكلّ شخص من أهل بلدي، ولكلّ شبر من أرض سوريا.. قلبي موجوع من زمان.. موجوع على كلّ سوري انحرم من أهله وانجبر يترك وطنه، وعلى كل أمّ خسرت ولادها".



وتابعت: "وبعد كل شيء شفته وسمعته عن مدينة العذاب يلي تحت الأرض، حسّيت كأنّي فقدت آخر خيط من إيماني بالإنسانية.. لكن اليوم، قلبي مليان يقين إنو سوريا وُلدت من جديد، وإنّها رح تقوم أقوى من قبل".



وتوجهت صباح الجزائري إلى الشعب السوري بالقول: "أولاد بلدي، إنتو أولادي، وهالكلمات من القلب إلكن: عيشوا عالمحبّة والتسامح، بيكفي عذاب وألم.. لا تأذوا بعض، ولا تحاسبوا بعض على الماضي.. هالبلد أمنا، واليوم بحاجتنا كلنا.. سوريا أمانة برقبتكن، وبحمايتكن، وهي بحمى الرحمن".