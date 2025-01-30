صدمة بوفاة فنان مصري شاب بعد صراع طويل مع مرض خطير

تفاصيل عن مرضه
كشف خالد عبد العاطي، خال الفنان الراحل، أن حسن مظهر كان يعاني من مرض التصلب الضموري لمدة ثلاث سنوات. على الرغم من محاولاته للعلاج في عدة مستشفيات بالقاهرة، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما جعله يقضي آخر أيامه في المستشفى حتى وافته المنية مساء يوم الاثنين.
أبرز أعماله الفنية
ولد حسن مظهر في 17 نوفمبر 1980، وبدأ مشواره الفني في منتصف التسعينات، حيث شارك في فيلم "حرب الفراولة" عام 1994، الذي جمعه مع كبار النجوم مثل يسرا ومحمود حميدة وسامي العدل، ثم ظهر في فيلم "الجراج" عام 1995 في دور أحد أبناء الفنانة نجلاء فتحي. وكان آخر أعماله الفنية هو السهرة التلفزيونية "أمواج تحت السطح" التي عرضت في 2006، وشارك فيها مع الفنان أحمد عبد العزيز.
نتوجه بأحر التعازي إلى عائلة الفنان الراحل حسن مظهر، سائلين الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
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