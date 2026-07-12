صدمة في الوسط الفني.. فنان مصري يواجه مرضاً خطيراً

12:20 م

الوكيل الإخباري- تعرض الفنان المصري أحمد جلال عبد القوي مؤخراً لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بمرض السرطان. اضافة اعلان





ويغيب عبد القوي عن الساحة الفنية منذ 7 سنوات، وكان آخر أعماله مسلسل "صانع الأحلام" عام 2019.





