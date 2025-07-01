صدمة لجمهور فنان أمريكي شهير بعد نقله للمستشفى وتشخيصه بمرض خطير-صورة

ونشرت خطيبته جينيفر صورة له من المستشفى، مرفقة برسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستغرام، قالت فيها:
"الكلمات تعجز عن وصف الحزن… الخبر دمّر عالمنا".
وأكدت جينيفر أنها تركت عملها لتكون إلى جانبه كمقدمة رعاية، مشيرة إلى أن رحلة العلاج ستكون "شاقة جدًا"، لكنها واثقة في قوة روتش وصموده، مطالبة الجمهور بالدعاء والدعم.
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