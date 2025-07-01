الثلاثاء 2025-07-01 11:37 ص
 

صدمة لجمهور فنان أمريكي شهير بعد نقله للمستشفى وتشخيصه بمرض خطير-صورة

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 10:56 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت فرقة الروك الأميركية "جانكيارد" عن إصابة مغنيها الرئيسي ديفيد روتش بنوع شديد العدوانية من سرطان الخلايا الحرشفية، وذلك بعد معاناته من حمى وسعال مزمنين استدعت نقله إلى المستشفى، حيث كشفت الفحوصات عن إصابة خطيرة في الرأس والعنق والحلق.

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ونشرت خطيبته جينيفر صورة له من المستشفى، مرفقة برسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستغرام، قالت فيها:
"الكلمات تعجز عن وصف الحزن… الخبر دمّر عالمنا".


وأكدت جينيفر أنها تركت عملها لتكون إلى جانبه كمقدمة رعاية، مشيرة إلى أن رحلة العلاج ستكون "شاقة جدًا"، لكنها واثقة في قوة روتش وصموده، مطالبة الجمهور بالدعاء والدعم.

 


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لبنان 24 

 
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