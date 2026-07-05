صدمة وفرح.. أحمد زاهر يتحدث عن انتظار حفيدته - فيديو

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري أحمد زاهر عن مشاعره المؤثرة بعد إعلان حمل ابنته ليلى زاهر بطفلها الأول من زوجها هشام جمال، خلال لقاء تلفزيوني، مؤكدًا أنه يعيش مزيجًا من الفرح والدهشة والخوف من فكرة تحوله إلى جد.



وأوضح زاهر أنه لم يستوعب بعد زواج ابنته أو اقترابها من الأمومة، مشيرًا إلى أن خبر الحمل جاء كمفاجأة مؤثرة حضّرته لها زوجته وابنته، حيث ظهر رد فعله بالصدمـة ثم الاحتفال بهما.



وأضاف أنه يشعر بحب كبير ومخاوف طبيعية تجاه المرحلة الجديدة، متحدثًا عن قلقه من الولادة وتجربة الحمل لأول مرة في حياته كأب، مؤكدًا في الوقت نفسه سعادته الكبيرة وانتظاره لحفيدته الأولى.



وتستعد ليلى زاهر لاستقبال طفلها الأول وسط تفاعل واسع وتهاني من الجمهور.

اضافة اعلان