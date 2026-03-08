صراع على النمبر وان في مصر.. ياسمين عبد العزيز ترد على مي عمر

02:04 م

الوكيل الإخباري- في خضم موسم دراما رمضان 2026، الذي يُعد من أكثر المواسم تنافسية في السنوات الأخيرة، تحولت المنافسة على نسب المشاهدة إلى جدل علني على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تبادل تصريحات بين عدد من نجوم وصناع الدراما.





وبدأ الجدل عندما احتفل المخرج محمد سامي بنجاح مسلسل "الست موناليزا" الذي تقوم ببطولته زوجته الفنانة مي عمر، مؤكدًا تصدر العمل قوائم المشاهدة على منصة شاهد في مصر وبعض الدول العربية، داعيًا إلى التحلي بما وصفه بـ"أخلاق المنافسة".



دخول عمرو سعد على خط الجدل



وتصاعدت النقاشات بعدما أعلن الفنان عمرو سعد أن مسلسله "إفراج" هو الأعلى مشاهدة، ليس فقط خلال موسم رمضان، بل خلال السنوات العشر الأخيرة، مستندًا إلى تقارير من شركات قياس الجمهور.

إلا أن محمد سامي رد بنشر قوائم تشير إلى أن المسلسل يحتل مراكز أقل على منصة "شاهد".



ياسمين عبد العزيز تنشر ترتيب المشاهدات



ودخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز على خط الجدل، عندما نشرت عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام صورة لترتيب الأعمال الأكثر مشاهدة على "شاهد مصر"، حيث جاء مسلسلها "وننسى اللي كان"، الذي تشارك في بطولته مع كريم فهمي، في المركز الأول.



وجاء في الترتيب بعده مسلسل "هي كيميا" للفنان مصطفى غريب، ثم مسلسل "المداح" للفنان حمادة هلال، بينما حل مسلسل "الست موناليزا" لمي عمر في المرتبة التالية.



وعلقت ياسمين عبد العزيز على القائمة قائلة:

"المسلسلات ما شاء الله مكسرة الدنيا وكلهم عاملين مجهود جبار.. مبروك يا حبايبي".



رد ساخر من محمد سامي



ولم يتأخر رد محمد سامي، إذ أعاد نشر الصورة نفسها وعلق عليها بسخرية قائلاً:

"الله يبارك فيكي يا ياسو.. أخيرًا بعد ما عرض موناليزا خلص بيومين.. كنتي فين من أول رمضان؟".



وأضاف أن مسلسل "الست موناليزا" عُرض في 15 حلقة فقط، في إشارة إلى اختلاف توقيت عرض الأعمال وتأثيره في ترتيب المشاهدات.



مي عمر تدخل على الخط



من جانبها، علّقت مي عمر عبر حسابها على إنستغرام قائلة إنها كانت تتمنى أن يكون أول "تاغ" من ياسمين عبد العزيز لها في منشور تعزية بوفاة والدها، وليس في منشور يتعلق بترتيب المسلسلات.



رد ياسمين عبد العزيز



وردت ياسمين عبد العزيز بتقديم التعازي لمي عمر، لكنها أوضحت أنها استغربت هذا العتاب، مشيرة إلى أنها لم تتلقَ أي رسالة أو سؤال من الطرف الآخر عندما كانت تمر بظروف صحية صعبة أو بعد وفاة والدها العام الماضي.



كما أكدت أن منشورها جاء ردًا على الحديث الذي بدأه محمد سامي حول نسب المشاهدة وترتيب الأعمال خلال الموسم.





