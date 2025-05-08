صراع في نقابة الفنانين السوريين.. مازن الناطور يلغي قرار عزله

البيان أوضح أن الجهة الوحيدة المخولة بإنهاء تكليف الناطور هي رئاسة مجلس الوزراء السوري التي عينته بقرار رسمي، كما اعتبر أن جلسة سحب الثقة عُقدت بشكل "غير قانوني".
وكان قد تم تداول قرار موقع من نائب النقيب نور مهنا بسحب الثقة من الناطور، متهمًا إياه بالتفرد بالقرارات ومخالفة القانون.
ويأتي هذا الخلاف بعد قرارات مثيرة للجدل اتخذها الناطور، أبرزها منح عضوية شرف لفنانين مثل أصالة نصري وفضل شاكر، وشطب عضوية سلاف فواخرجي، مما أثار انقسامًا في الرأي العام.
-
أخبار متعلقة
-
بعد عزلة عامين.. توفيق عبد الحميد مستعد للتمثيل بكرسي متحرك
-
تحقيق وضرب... الشيف أنطوان يكشف ما حصل معه في بلدٍ عربيّ
-
لم يغادر منزله منذ عامين.. ماذا حدث للفنان توفيق عبد الحميد؟
-
أبو هشيمة يتعرض للتهديد والابتزاز ويدفع 100 ألف دولار.. ما القصة؟
-
دموع شام الذهبي تُشعل السوشال ميديا.. ماذا قالت؟ فيديو
-
أصالة تثير الجدل بسبب شخص أراد التقاط صورة ‘سيلفي‘ معها
-
وفاة فنان عربي شهير بعد صراع مع المرض
-
تصريحات شقيق عادل إمام تحرج لبلبة.. ماذا سيحدث في عيد ميلاد "الزعيم"؟