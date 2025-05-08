صراع في نقابة الفنانين السوريين.. مازن الناطور يلغي قرار عزله

الوكيل الإخباري- نفت نقابة الفنانين السوريين، في بيان رسمي يوم الأحد، صحة القرار المتداول بعزل النقيب مازن الناطور من منصبه، معتبرة أنه "باطل" لمخالفته القانون رقم 40 لعام 2019 والنظام الداخلي للنقابة.

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البيان أوضح أن الجهة الوحيدة المخولة بإنهاء تكليف الناطور هي رئاسة مجلس الوزراء السوري التي عينته بقرار رسمي، كما اعتبر أن جلسة سحب الثقة عُقدت بشكل "غير قانوني".



وكان قد تم تداول قرار موقع من نائب النقيب نور مهنا بسحب الثقة من الناطور، متهمًا إياه بالتفرد بالقرارات ومخالفة القانون.



ويأتي هذا الخلاف بعد قرارات مثيرة للجدل اتخذها الناطور، أبرزها منح عضوية شرف لفنانين مثل أصالة نصري وفضل شاكر، وشطب عضوية سلاف فواخرجي، مما أثار انقسامًا في الرأي العام.