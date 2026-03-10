صوت الأردن عمر العبداللات يطرح أغنيته الوطنية الجديدة " محصنة يا بلادي "

الوكيل الإخباري- طرح صوت الأردن عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية الوطنية بعنوان" محصَّنة يا بلادي " ، من إنتاجه الخاص وكتب كلماتها الشاعر " أردني " ولحنها العبداللات نفسه من توزيع خالد العلي ومونتاج عمران أبو صهيون ، وتحمل الأغنية رسالة وطنية تعبّر عن الإعتزاز بالأردن والأردنيين وبالقيادة الهاشمية الحكيمة ، وتُجسّد مشاعر الفخر والانتماء للوطن .

وتتناول الأغنية في مضمونها مكانة الأردن الراسخة وقوة تماسكه ، مستحضرة الدور الكبير الذي يقوم به الجيش العربي والأجهزة الأمنية والأردنيين في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره في وجه مختلف التحديات ، وتقول كلمات الأغنية :



محَصَنة يـــَـا بلادِي لا ما يطالـِــك حيف اللي بْشـَــــرِّن بَغاكي نْرِدَّه بْحَــد السيـــف

يـــا مزلزِلة للعِـــــدا يا مِقْرِيَة للضيــــف يالصِيتك عبّى المَدَى ما وْسَعَهْ تِواصِيــف

لا ما يْهَمَك يـــا أُردُن فِحِيــحَ الهيافِيـــف البِيرَق عالي يَسْمُـــو مِن فــوقِ شُمَّخ نِيف

هِيلَكْ هـَــــلَ الطولات مُروين المَــراهِيف طُغمَةََ الباطِل يـــــاما أسْقِينها كاسَ الهيف

إِليَا مِشُــوا النشامى إسيولِن مجاريـف النَخَوَة نَبضْ القلِب تِهزَّ السراجيـــف

تِبقى يا أُردن مَنْصَى يا زَبنَ المَلاهِيــف الضيفِ فـي دْيارِنا يِشْرَب فِنْجَان الكِّيِف



ويأتي هذا العمل إمتداداً لمسيرة صوت الأردن الفنية الحافلة بالأغاني الوطنية التي عبّرت على مدى سنوات عن محبة الأردن والإعتزاز بقيادته الهاشمية ، حيث يحرص دائماً على تقديم أعمال فنية تعكس روح الإنتماء والولاء للوطن وتسلّط الضوء على قيم التضحية والوفاء التي يجسدها الأردنيون .



وطرح العمل اليوم على جميع المنصات الرقمية ، والقنوات التلفزيونية ، والإذاعات الأردنية .