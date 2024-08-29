"صوت مصر".. والد أنغام يشعل الخلاف مع شيرين عبدالوهاب

الوكيل الإخباري- أشاد الموسيقار المصري محمد علي سليمان بابنته الفنانة أنغام، مؤكداً أنها تستحق لقب "صوت مصر" عن جدارة، مشيراً إلى أنها شخصية غنائية مستقلة ولها بصمة خاصة في عالم الغناء، الأمر الذي قد يعيد الخلاف حول اللقب بين النجمتين أنغام وشيرين إلى الواجهة مجدداً.



وقال سليمان، خلال مداخلة تلفزيونية، إنه فخور جداً بابنته أنغام، فهي شخص مجتهد جداً، وخريجة المعهد العالي للموسيقى العربية، ودرست بشكل متعمق الموسيقى العربية والغربية، وعازفة بارعة للبيانو والعود، مشيراً إلى أن أنغام ليست مطربة بالصدفة، بل تستحق أن تتوج بلقب "صوت مصر".



وأوضح سليمان مدى تأثير دراسة الموسيقى في تشكيل هوية أنغام، التي استفادت كثيراً من تعليمها الأكاديمي، الذي ساعدها في تطوير موهبتها والوصول إلى القمة في مشوارها الفني. وأضاف: "أنغام ليست مجرد مطربة، بل هي نموذج لفنانة تمتلك ثقافة موسيقية عالية، وهذا ما يجعلها تتربع على عرش الفن في مصر وتستحق هذا اللقب."



وفنّد سليمان ادعاءات خلافه مع ابنته، مؤكداً أنها شائعات وليس لها أي أساس من الصحة، قائلاً: "النغنوغة حبيبة بابا".



وفي سياق متصل، تستعد أنغام لإحياء حفلتين غنائيتين الشهر المقبل، إحداهما في جدة يوم 13 سبتمبر (أيلول) على مسرح عبادي الجوهر، والثانية في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا، يوم 27 من الشهر ذاته.

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