صورة- أحدث ظهور لياسمين صبري مع والدتها

ونشرت والدة ياسمين عبر حسابها على إنستغرام صورة جمعتها بابنتها، وعلّقت كاتبةً: "بارك الله فيك، ابنتي الجميلة".
وانقسمت تعليقات المتابعين على الصورة بين الإشادة بالنجمة الشهيرة والتعليق على التشابه الكبير بينها وبين والدتها، فيما أكد البعض الآخر أن ملامحهما مختلفة بشكل كبير.
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