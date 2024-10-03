صورة- أحدث ظهور لياسمين صبري مع والدتها

الوكيل الإخباري- أثار ظهور النجمة المصرية ياسمين صبري مع والدتها تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لا سيما بسبب الشبه بينهما.

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ونشرت والدة ياسمين عبر حسابها على إنستغرام صورة جمعتها بابنتها، وعلّقت كاتبةً: "بارك الله فيك، ابنتي الجميلة".



وانقسمت تعليقات المتابعين على الصورة بين الإشادة بالنجمة الشهيرة والتعليق على التشابه الكبير بينها وبين والدتها، فيما أكد البعض الآخر أن ملامحهما مختلفة بشكل كبير.



