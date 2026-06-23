الثلاثاء 2026-06-23 11:58 ص

صورة أشعلت الإنترنت.. ما حقيقة زواج إليسا من وائل كفوري؟

يب
وائل كفوري و إليسا
 
الثلاثاء، 23-06-2026 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   نفى مقربون من الفنان وائل كفوري صحة الأنباء المتداولة بشأن زواجه من الفنانة إليسا، مؤكدين أن الصورة المنتشرة لا توثق حفل زفاف حقيقي.

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وأوضحوا أن العلاقة بين الفنانين تقتصر على الصداقة والاحترام المتبادل والزمالة الفنية، مشيرين إلى أن الصورة المتداولة مُولّدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن الشائعات المتداولة لا أساس لها من الصحة.

 
 


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