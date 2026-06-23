صورة أشعلت الإنترنت.. ما حقيقة زواج إليسا من وائل كفوري؟

الوكيل الإخباري- نفى مقربون من الفنان وائل كفوري صحة الأنباء المتداولة بشأن زواجه من الفنانة إليسا، مؤكدين أن الصورة المنتشرة لا توثق حفل زفاف حقيقي.

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