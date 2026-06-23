صورة أشعلت الإنترنت.. ما حقيقة زواج إليسا من وائل كفوري؟

وأوضحوا أن العلاقة بين الفنانين تقتصر على الصداقة والاحترام المتبادل والزمالة الفنية، مشيرين إلى أن الصورة المتداولة مُولّدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن الشائعات المتداولة لا أساس لها من الصحة.
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