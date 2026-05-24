صورة تجمع الشامي مع ممثلة لبنانية تشعل التكهنات على مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- أثار الفنان السوري الشامي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة جمعته بالممثلة اللبنانية ريان حركة في أجواء عفوية لافتة.



وظهر الثنائي في الصورة جالسين إلى جانب بعضهما أمام جهاز "لابتوب"، ما فتح باب التكهنات بين المتابعين حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما.



كما أعادت ريان حركة نشر الصورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها، ما زاد من تفاعل الجمهور مع اللقطة.



وأثار حمل ريان وردة حمراء حالة من الجدل بين المتابعين، إذ اعتبر البعض أن الصورة قد تحمل تلميحات عاطفية، فيما رجّح آخرون أن تكون مرتبطة بعمل فني جديد.



ويستعد الشامي حالياً لإطلاق فيديو كليب لأغنيته الجديدة، ما دفع البعض للتساؤل عمّا إذا كانت ريان حركة ستشارك في العمل المرتقب.

