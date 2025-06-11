الأربعاء 2025-06-11 03:54 م
 

صورة عفوية ليسرا وكاظم الساهر تُثير تفاعلاً واسعاً

غفب
كاظم الساهر
 
الأربعاء، 11-06-2025 01:50 م

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل صورة نادرة وعفوية جمعت الفنانة يسرا والنجم العراقي كاظم الساهر في مرحلة الشباب، وهما يداعبان خروفاً استعداداً لأضحية عيد الأضحى، وسط أجواء مرحة وبسيطة.

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ظهرت يسرا بملابس رياضية، بينما بدا كاظم مستعدًا للذبح، ما أثار موجة من التعليقات الطريفة، أبرزها: "النجمان مع ضيف الشرف" و"أحلام الكونغستال".


الصورة ليست جديدة، إذ سبق تداولها عام 2017 وما زالت تعود للواجهة مع كل عيد، لتمنح الجمهور لحظة من الحنين والابتسامة.

 


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gnews

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