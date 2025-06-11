صورة عفوية ليسرا وكاظم الساهر تُثير تفاعلاً واسعاً

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل صورة نادرة وعفوية جمعت الفنانة يسرا والنجم العراقي كاظم الساهر في مرحلة الشباب، وهما يداعبان خروفاً استعداداً لأضحية عيد الأضحى، وسط أجواء مرحة وبسيطة.

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ظهرت يسرا بملابس رياضية، بينما بدا كاظم مستعدًا للذبح، ما أثار موجة من التعليقات الطريفة، أبرزها: "النجمان مع ضيف الشرف" و"أحلام الكونغستال".



الصورة ليست جديدة، إذ سبق تداولها عام 2017 وما زالت تعود للواجهة مع كل عيد، لتمنح الجمهور لحظة من الحنين والابتسامة.



