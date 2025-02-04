صورة للرئيس أحمد الشرع تثير غضب نجم سوري وزوجته ضد الإدارة الجديدة في سوريا!

الوكيل الإخباري- أبدى الممثل السوري مكسيم خليل وزوجته الممثلة سوسن أرشيد استيائهما مما يحدث في المدارس السورية في ظل الحكومة الحالية. حيث شاركت سوسن مقطع فيديو يظهر التلاميذ وهم يقفون احتراماً عند رؤية صورة الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع.

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وكتبت سوسن على الفيديو: "لا لتدجين الأطفال، الأطفال جاءوا إلى الدنيا مليئين بالطاقة والحب، هم الأمل في التغيير". وأضافت: "لا لسياسة تقديس الأشخاص التي تساهم في نشر الجهل والتخلف".



مكسيم خليل شارك بدوره ما كتبته زوجته، مشيراً إلى مسؤولية الجميع في عدم الترويج لهذه الظاهرة التي تعيق بناء وطن حقيقي.



وكان مكسيم قد عاد إلى سوريا في كانون الأول 2024 بعد غياب دام أكثر من 12 عاماً بسبب معارضته لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.