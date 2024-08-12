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صورة- مصرع فنان مصري بحادث سير

من الحادث الذي أودى بحياة الفنان المصري محمد فوزي
من الحادث الذي أودى بحياة الفنان المصري محمد فوزي




 

الإثنين، 12-08-2024 09:38 ص

الوكيل الإخباري-   لقي فنان مصري مصرعه في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان.


وتلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان بلاغًا يفيد بمصرع 3 أشخاص بينهم الفنان النوبي المصري الشهير محمد فوزي، وإصابة 10 آخرين إثر حادث تصادم بين سيارة خاصة وميكروباص. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.


وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.


ولد المطرب محمد فوزي في قرية بلانة بمركز نصر النوبة، ويعد من أشهر المطربين الذين قاموا بالعزف والغناء معًا.


وقدم الراحل العديد من الحفلات الغنائية في مصر والوطن العربي، كما ساهم في نشر الأغنية النوبية.
كما قدم المطرب الراحل خلال مسيرته الغنائية عشرات الأعمال الفنية النوبية المميزة، ومن أبرزها: "ليلة، وبحبها، وقالت لي، وكشكشة الودع، وعم يا جمالة، وحمام الوادي، وسايلين عليك، وبتقول مشتاق، ومالوا القمر"."

 


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RT

gnews

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