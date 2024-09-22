صورة- مصرع نجل مطرب مصري بعد سقوطه من الطابق العاشر

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الطفل نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي قد فارق الحياة إثر سقوطه من الطابق العاشر نتيجة لاختلال توازنه.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وصرحت بدفن جثة الطفل.
وشيّع عشرات المصرييين جثمان الطفل رضا إسماعيل الليثي من مسجد ناصر بأرض عزيز عزت، ودفن بمقابر السيدة نفيسة.
-
أخبار متعلقة
-
فيلم "السرب" الأكثر مشاهدة في مصر
-
شيرين عبدالوهاب ترد على تصريحات وائل جسار
-
أسماء غير متوقعة.. فنانون لن نشاهدهم في دراما رمضان 2025
-
"أخشى الموت".. فنان مصري مشهور يستغيث
-
دريد لحام ينفي إصابته بأزمة قلبية
-
محمد رمضان في أزمة.. والسبب "ابنه"
-
من أسوان إلى القاهرة.. فيلم قصير عن حياة محمد منير
-
حقيقة تواجد شيرين عبدالوهاب في المستشفى