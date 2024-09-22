 
الأحد 2024-09-22 10:13 ص
 
 

صورة- مصرع نجل مطرب مصري بعد سقوطه من الطابق العاشر

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-09-2024 08:38 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي وفاة نجله رضا، الذي يبلغ من العمر 9 أعوام، بعد سقوطه من الطابق العاشر من شرفة منزل جدته لوالده بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

اضافة اعلان

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بمصرع طفل سقط من شرفة بالطابق العاشر بمنطقة إمبابة.


وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الطفل نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي قد فارق الحياة إثر سقوطه من الطابق العاشر نتيجة لاختلال توازنه.


وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وصرحت بدفن جثة الطفل.


وشيّع عشرات المصرييين جثمان الطفل رضا إسماعيل الليثي من مسجد ناصر بأرض عزيز عزت، ودفن بمقابر السيدة نفيسة.

 


Image1_920242283042217718079.jpg

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

مسيرة الهدهد في سماء الشمال المحتل

عربي ودولي ماذا تعرف عن مطار "رامات ديفيد" و"مجمع رفائيل" اللذان قصفهما حزب الله ؟

jl

أخبار الشركات البنك العربي يواصل دعمه لحملة التوعية المرورية "مدرستي فرحتي"

من المصدر

خاص بالوكيل البلبيسي: لا قلق من "جدري القرود" أردنيا.. ونواصل الرصد

الملكة رانيا

أخبار محلية الملكة: بعد عام من الأحزان والخيبة.. الأمل ليس كافيا

تعبيرية

منوعات الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة

تعبيرية

أخبار محلية وزارة التنمية: 25 حضانة منزلية مرخصة في الأردن

جانب من الحوادث

عربي ودولي هآرتس: إصابة 5 أشخاص في شمال إسرائيل بشظايا صواريخ

تعبيرية

اقتصاد محلي 53 ديناراً سعر غرام الذهب 21 في الأردن الأحد



 


الأكثر مشاهدة