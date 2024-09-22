صورة- مصرع نجل مطرب مصري بعد سقوطه من الطابق العاشر

الوكيل الإخباري- أعلن المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي وفاة نجله رضا، الذي يبلغ من العمر 9 أعوام، بعد سقوطه من الطابق العاشر من شرفة منزل جدته لوالده بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.



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وقالت وسائل إعلام مصرية إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بمصرع طفل سقط من شرفة بالطابق العاشر بمنطقة إمبابة.



وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الطفل نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي قد فارق الحياة إثر سقوطه من الطابق العاشر نتيجة لاختلال توازنه.



وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وصرحت بدفن جثة الطفل.



وشيّع عشرات المصرييين جثمان الطفل رضا إسماعيل الليثي من مسجد ناصر بأرض عزيز عزت، ودفن بمقابر السيدة نفيسة.





RT