 
الأربعاء 2024-10-30 03:49 م
 

صور.. ظهور مؤثر لحسين فهمي في جنازة شقيقه

حسين فهمي ، مصطفى فهمي
حسين فهمي ، مصطفى فهمي
الأربعاء، 30-10-2024 02:37 م

الوكيل الإخباري-   شُيّعت جنازة الفنان الكبير مصطفى فهمي من مسجد النيل بالدقي، بحضور شقيقه الفنان حسين فهمي وعدد من أقاربه وأصدقائه الذين حرصوا على توديعه إلى مثواه الأخير.

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واتجه المشيّعون بالجثمان إلى مقابر الأسرة بأكتوبر لدفنه هناك، يرافقهم شقيقه "حسين"، الذي ظهر متأثراً خلال الجنازة التي حضرها فور وصوله إلى القاهرة، قادماً من مدينة الجونة بالغردقة.


وحضر الجنازة الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانة لبلبة التي غادرت مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة فور تلقيها نبأ الوفاة صباح الأربعاء. كما حرصت الإعلامية بوسي شلبي على التواجد في منزل الفنان الراحل أثناء الغسل ثم تشييع الجنازة.


وعلى الرغم من المسيرة الفنية الطويلة التي خاضها النجمان الشقيقان حسين ومصطفى فهمي، إلا أنهما لم يجتمعا معاً إلا في عمل فني واحد وإعلان تجاري. إذ اجتمع الثنائي في مسلسل "الحفار" عام 1996، عن عملية استخباراتية حقيقية من ملفات الجاسوسية المصرية، من تأليف صالح مرسي، وإخراج وفيق وجدي، وشاركهما في البطولة الفنان الراحل يوسف شعبان.


وكان مصطفى فهمي قد تعرض لأزمة صحية في شهر أغسطس (آب) دخل على إثرها المستشفى، كما خضع لجراحة دقيقة في المخ لإزالة ورم سرطاني، إلا أن صحته تدهورت مؤخراً.

 

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