 
الإثنين 2024-08-12 10:35 ص
 
 

صور- محمد رمضان يحتفل بيوم ميلاد ابنته كنز

محمد رمضان وعائلته
محمد رمضان وعائلته




 

الإثنين، 12-08-2024 09:17 ص

الوكيل الإخباري- احتفل الفنان المصري محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته الصغرى كنز، التي أتمت عامها السابع، وسط حضور عدد من أصدقائه في الوسط الفني، كان من أبرزهم مواطنته الفنانة زينة.

جاء احتفال محمد رمضان ضمن أجواء عائلية، حيث شارك مجموعة من الصور من الاحتفال عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتب عليها إنها من عيد ميلاد ابنته كنز، التي أتمت عامها السابع.

ظهر في الصور عدد كبير من أصدقائه في الوسط الفني، وكان أبرزهم الفنانة زينة، التي تجمعهما علاقة قوية منذ مسلسلهما الناجح "جعفر العمدة". جاءت أجواء عيد الميلاد مليئة بالبهجة والسعادة.

وتفاعل جمهور محمد رمضان مع الصور متمنين عاماً جديداً سعيداً لابنته، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "ربنا يحفظكم، عيد ميلاد سعيد لأجمل أميرة، ما شاء الله حلوين، محلاك يا عسل بتجنن، كل سنة وإنتوا بخير، كل سنة وهي طيبة وتشوفها ناجحة، وفي أحسن حال".

 
Image1_820241291530782110437.jpg

 
Image1_820241291344710108570.jpg


Image1_82024129140791755620.jpg


Image1_820241291350755319303.jpg

 

ليالينا

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال 5 وصفات لإنعاش البشرة في حرارة الصيف

طائرة هليكوبتر في أستراليا

عربي ودولي تحطم مروحية في أستراليا ومقتل طيارها

الاحتلال

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم بلدات عدة في الضفة

لقطة قبل وقوع الحادثة

منوعات أمريكا .. أم أرادت أخذ لقطات لطفلتها مع حصان فانتهت بحادثة مأساوية

تعبيرية

طب وصحة لماذا تتفاقم الأمراض الجلدية في الصيف؟

غزة

فلسطين مصدر أمني إسرائيلي: يمكن تنفيذ الصفقة في الأيام المقبلة

تعبيرية

خاص بالوكيل 1718 شقة و1226 مركبة للبيع في المزاد العلني - رابط

من الحادث الذي أودى بحياة الفنان المصري محمد فوزي

فن ومشاهير صورة- مصرع فنان مصري بحادث سير





 


 



الأكثر مشاهدة