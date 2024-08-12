صور- محمد رمضان يحتفل بيوم ميلاد ابنته كنز

الوكيل الإخباري- احتفل الفنان المصري محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته الصغرى كنز، التي أتمت عامها السابع، وسط حضور عدد من أصدقائه في الوسط الفني، كان من أبرزهم مواطنته الفنانة زينة.



جاء احتفال محمد رمضان ضمن أجواء عائلية، حيث شارك مجموعة من الصور من الاحتفال عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتب عليها إنها من عيد ميلاد ابنته كنز، التي أتمت عامها السابع.



ظهر في الصور عدد كبير من أصدقائه في الوسط الفني، وكان أبرزهم الفنانة زينة، التي تجمعهما علاقة قوية منذ مسلسلهما الناجح "جعفر العمدة". جاءت أجواء عيد الميلاد مليئة بالبهجة والسعادة.



وتفاعل جمهور محمد رمضان مع الصور متمنين عاماً جديداً سعيداً لابنته، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "ربنا يحفظكم، عيد ميلاد سعيد لأجمل أميرة، ما شاء الله حلوين، محلاك يا عسل بتجنن، كل سنة وإنتوا بخير، كل سنة وهي طيبة وتشوفها ناجحة، وفي أحسن حال".

















ليالينا